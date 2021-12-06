Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolarla birlikte borsadaki yükseliş de sürüyor

Türkiye’de son dönemde endeks ve kur arasındaki negatif korelasyon ciddi anlamda zayıfladı. Dolar piyasa müdahalelerine rağmen hala tarihi zirvelerine çok yakın gezerken, Borsa İstanbul’dan bugün bir açılış rekoru daha geldi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen eylül ayından bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapmıştı. Ekonomist ve bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimleriyle birlikte dolar kuru 8,30’dan 13,95’e kadar geldi. Geçen hafta Merkez Bankası’nın yaptığı iki piyasa müdahalesinin ardından ise kur bugün 13,70’li seviyelerde hareket ediyor.


Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 0,56 artışla 1921,19 puandan başladı. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, Covid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Teknik açıdan 1950 seviyesi direnç, 1870 puan ise destek olarak takip ediliyor.

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