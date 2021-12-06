Dolar/TL yeniden 14’e yaklaştı: Piyasa Merkez Bankası’nı izliyor

Keskin değer kayıplarının ardından geçen hafta 14 seviyesini gören ve Merkez Bankası’nın doğrudan müdahale ettiği dolar/TL, yeni haftaya 13,80’li seviyelerden başlarken, faizde negatif getiri nedeniyle TL üzerindeki baskı devam ediyor.

TL’deki seyrin tekrar bir MB müdahalesi getirip getirmeyeceği bugün izlenecek.

Yurt içi veri gündeminin yoğun olmadığı haftada yarın kasım ayı Hazine nakit dengesi, cuma günü MB piyasa katılımcıları anketi ve ekim ayı işsizlik verileri yayımlanacak.

Yurt dışında ise cuma günü yayınlanacak olan ve ABD’de faizlerin öngörülenden daha erken artırılacağı beklentilerini şekillendirecek olan enflasyon verisi izlenecek.

13,8’e gelmesiyle başladı

TL’nin geçen hafta likiditesi düşük piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından MB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. MB’nin iki müdahalesi de dolar/TL’nin 13,8 seviyesine gelmesiyle başladı.

MB her ne kadar piyasa müdahalelerinde seviye değil sağlıksız fiyat oluşumlarını gidermeyi hedeflediğini belirtiyor olsa da, analistler MB’nin müdahalede bulunduğu seviyelerin TL’nin 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladığına dikkat çekerek, yeni değer kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor olabileceğini belirtti.

Durdurulamıyor

Hükümetin kamu maliyesi ve vatandaşların alım gücü üzerindeki tüm etkilerine rağmen ekonomik büyüme ve ihracat odaklı yatırımları artırmak amacıyla uyguladığı TL faizlerin indirilmesi politikası, enflasyondan daha az getiri vererek TL’de durdurulması güç değer kayıplarına yol açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon kasım ayında yüzde 21’in üstüne çıkarak üç yılın zirvesine tırmanırken, üretici fiyatları 10 puan artarak yüzde 54,6 ile Nisan 2002’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve tüketici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkilerin sinyalini verdi.

Ekonomistler ne diyor?

Ekonomistler sadece kasım ayında yüzde 28’i bulan TL’deki sert değer kayıpları nedeniyle enflasyonun aralıktan itibaren hızla yükselerek gelecek yıl şubat-nisan döneminde yüzde 30’a yükseleceğini tahmin ediyor. MB’nin politika faizi ise yüzde 15 ile beklenen enflasyonun 15 puan altında bulunuyor.

MB yatırımcılara mesaj verdiği geçen haftaki son toplantısında aralık ayından sonra yeni bir faiz indirimi yapmayacağının sinyalini vermiş olsa da, bazı analistler yatırımcıların 2022’de yeni faiz indirimleri yapılabileceği kaygısını taşıdığını ifade etti.

Reuters ajansına konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir analist, “Reel getiri negatif olduğu için faiz indirimi beklentisi devam ettiği sürece TL’nin değer kaybının durmasını bekleyemiyoruz. Piyasa bu bağlamda MB’nin müdahalelerini ve gerçekleştiği seviyeleri izliyor” dedi.

‘Negatif’te devam

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, daha önce açıklanan takvim kapsamında cuma yayımladığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu teyit etti. Görünümü ise ‘negatif’ olarak korudu.

Moody’s faizlerdeki düşüşe rağmen ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğini ifade etti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki yükselişlerin aksine geriledi. Tahviller son günlerdeki son kazanımlarının bir kısmını geri verirken, Suudi Arabistan’ın ham petrol fiyatlarını artırmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Riskli para birimleri, Omicron varyantına dair oluşan belirsizlikle yükselen dolar karşısında değerlerini koruyabilmek için mücadele verirken ABD’de enflasyonun yükselmeye devam etmesi ve faizleri yükseltecek baskı yaratması bekleniyor.

Yatırımcılar tahvil alımlarının daha erken azaltılması ve para politikasının sıkılaştırılması beklentilerini şekillendirmek için cuma günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verilerini bekleyecek.