Kavcıoğlu ‘Bu ay faiz indirimi yapılmama olasılığı arttı’ demiş

Credit Suisse bankası analistleri, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta düzenlenen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi yapılmama olasılığının arttığını söylediğini aktardı.
Döviz kurundaki rekorlar sonrası piyasaya müdahale eden MB, başka bir hamle olarak da yatırımcılarla toplantı düzenlemişti.
Kavcıoğlu, toplantı öncesi faiz indirimi için hala biraz alan kaldığını söylemişti.
Bloomberg HT’nin haberine göre Credit Suisse analistlerinin hazırladığı raporda, yatırımcılarla toplantıda MB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu’nun araya girerek, “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.