Memur-Sen’in açlık sınırı asgari ücretin 282 lira üstünde

Memur-Sen, kasım ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 3 bin 107, yoksulluk sınırını ise 8 bin 823 lira olarak hesapladı.

Türkiye’de 2021 yılı itibariyle asgari ücret ise hala 2 bin 825 lira seviyesinde ve bu yıl dövizde yaşanan artış nedeniyle dolar bazlı olarak ciddi düşüş kaydetti.

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade ediyor. Yoksulluk sınırı ise yine dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarını belirtiyor.

Memur-Sen’e göre yoksulluk sınırı bir ayda 228 lira, açlık sınırı ise 80 lira yükseldi.

Araştırmaya göre kasımda en çok LPG, mazot ve uçak bileti fiyatı arttı. LPG dolum ücretinde yüzde 19,55, mazotta yüzde 10,13, uçak biletinde ise yüzde 9,95 zam var.

Fiyatı en çok yükselen gıda ürünü ise yüzde 24,81 ile patlıcan oldu. Patlıcan’ı yüzde 21,71 artışla sivri biber, yüzde 15,24 artışla domates, yüzde 14,51 artışla kuru kayısı, yüzde 13,27 artışla ayçiçeği yağı izledi.