Türk-İş: 10 bin lirayı aşan yoksulluk sınırı tırmanışını sürdürüyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ekimde ilk kez 10 bin lirayı aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10 bin 396 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Yoksulluk sınırı, dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarını ifade ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Türk-İş raporuna göre dövizde yaşanan artışın elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarına yansıması ile üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.

Verilere göre Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonu kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı.

Kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 191 liraya yükseldi. Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade ediyor.

Türkiye’de 2021 yılı itibariyle asgari ücret ise hala 2 bin 825 lira seviyesinde. Bir diğer deyişle asgari ücret, açlık sınırının bile 366 lira altında.

Rapora göre ayrıca ekmek fiyatı resmi olarak henüz artmadı ancak ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı vb. şekilde satılan ekmekler ortalama yüzde 20 oranında zam yedi.

Raporda önümüzdeki günlerde ekmeğin fiyatında artış beklentisi de vurgulandı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 902 liraya kadar çıktı.