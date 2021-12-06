Matrix 4’ten yeni fragman

Hayranlarının merakla beklediği Matrix Resurrections’tan yeni bir fragman yayınlandı.

Olay örgüsü ve karakterlerin öne çıktığı fragmanda yeni Morpheus, Neo’ya şunları söylüyor: “Göremiyoruz ama hepimiz bu garip tekrar eden döngülerin içinde hapsolmuş durumdayız. Ama şimdi zaman senin bize neyin gerçek olduğunu gösterme zamanı. Sana iyi öğrettiler hak ettiğin tek şeyin kendi dünyaları olduğuna inandırdılar ama bir parçan bunun yalan olduğunu biliyordu. Bir parçanız neyin gerçek olduğunu hatırladı.”

İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’ serisi 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle sona ermişti. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek.