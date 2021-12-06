Beştaş dahil 13 HDP’li vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş dahil 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis başkanlığına sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından ‘gelen kağıtlar’ listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
Beştaş’ın yanısıra fezlekeleri komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.
Yollanan fezlekeler arasında Mensur Işık ve Dirayet Dilan Taşdemir’in ikişer dosyası bulunuyor.