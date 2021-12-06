TL’nin reel değeri dipte

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru 54,33’le tarihin en düşük seviyesine inmiş durumda.

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Reel efektif kurun azalışı basitçe TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünün göstergesi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), 2001 krizinde 70’li seviyelerin üzerindeydi.

Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan bu yılın kasım ayı verilerine göre REK şuan 54,33 ile 1994’ten bu yana verilerin yer aldığı sette en düşük seviyede.

Kaynak: Merkez Bankası

Reel efektif kur bir önceki dip seviyelerini ise haziranda görmüş ardından temmuz, ağustos ve eylülde sınırlı yükseldikten sonra yönünü yeniden aşağı çevirmişti.

Bu yıl başına 7,30’lu seviyelerde başlayan dolar kuru, özellikle eylül ayından bu yana MB tarafından yapılan faiz indirimleriyle birlikte 13,95’in üzerine kadar çıkmıştı. MB’nin piyasaya geçtiğimiz hafta yaptığı iki doğrudan müdahaleye rağmen dolar bugün hala 13,75’in üzerindeki seyrini koruyor.