Son 24 saat: 20 bin 33 vaka, 187 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 20 bin 33 vaka, 187 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 354 bin 269 Covid-19 vakası kaydedildi, 25 bin 611 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde ikinci doz oranı %75’in altında. Aşı önemini koruyor.”