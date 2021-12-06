Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türk, İsrail ve Yunanistan büyükelçileri 15 yıldır ilk kez ortak etkinliğe katıldı

Türkiye’nin Washington DC Büyükelçilisi Hasan Murat Mercan, New York’ta düzenlenen Ulusal Sefarad Toplumu Galası’nda Hanuka mumlarını İsrail ve Yunanistan Büyükelçileri ile birlikte yaktı.

Etkinlik Yahudi Mirası Müzesi’nde düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

ABD’ye Osmanlı’dan ve Türkiye’den göçen Sefarad toplumunu ve Türkiyeli Yahudileri bir araya getiren Amerika Sefarad Kardeşliği’nin New York’ta düzenlediği Ulusal Sefarad Toplumu Galası’na katılan Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Hanuka seremonisinde yer aldı.


Mercan, Hanuka’nın 8’inci gece mumunu İsrail’in UN Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gilad Erdan ve Yunanistan’ın Washington DC Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile birlikte yaktı.

İsrail Büyükelçisi Erdan “Türkiye, İsrail ve Yunanistan. Bu nadir bir birliktelik” yorumunu yaparken, diplomatik kaynaklar Türk, İsrail ve Yunanistan büyükelçilerinin 15 yıldır ilk kez ortak bir etkinliğe katıldığına dikkat çekti.

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