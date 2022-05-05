Akşam Postası / 5 Mayıs 2022

Enflasyon ligi: Türkiye Avrupa’da açık ara lider, dünyada kafaya oynuyor

Türkiye nisanda gelen yüzde 70’lik rakamla artık dünyanın en yüksek enflasyona sahip altıncı ülkesi. Avrupa’daysa açık ara lider.

‘Yeni model’le kapanacaktı: Dış ticarette nisanda da açık büyük

Yeni ekonomik modelle birlikte kapatılması öngörülen dış ticaret açığı nisanda 6,1 milyar dolar olarak geldi.

19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında öldürüldü

Fotoğraf: Facebook

İstanbul’un Esenler ilçesinde bir erkek tarafından başından vurulan 19 yaşındaki Asiye Atalay öldü.

Batılı diplomatlar: Erdoğan fırsatı Kavala kararıyla kaybetti

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği arabulucu konumun Batı’yla arasındaki ilişkilerin ısınmasına yardımcı olması beklenirken, iş insanı Osman Kavala’ya Gezi davasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eriyen buzları yeniden dondurdu.

CNBC: Elon Musk, Twitter’a geçici CEO olacak

Twitter için 44 milyar dolara el sıkışan iş insanı Elon Musk’ın anlaşma sonrası geçici olarak Twitter CEO’su olması bekleniyor.

HDP Genel Merkezi’nde ‘siyah çelenk’ gerginliği: Polisten ‘Seni çivilerim’ tehdidi

Fotoğraf: Diken

HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen ‘Diyarbakır Anneleri’ grubuyla birlikte parti önüne gelen ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’la tartışan bir polis, Başaran’a “Seni çivilerim” dedi.

İstanbul turizmde yara sarıyor

Pandemi nedeniyle kapanan havayollarının açılmaya başlamasıyla İstanbul’da turist sayıları salgın öncesi döneme yaklaştı.

Mayıs kira zam oranı yüzde 34,46

Kontratı mayısta sona eren kiracılar için tavan kira artış oranı yüzde 34,46 oldu.

Piyasada hileli ve taklit ürün patlaması

Ekonomik krizle birlikte artan maliyetler, peş peşe gelen zamlar, hem üreticileri hem de tüketicileri vurdu. Yurttaşların düşük fiyatlı ürünlere yönelmesiyle birlikte piyasada taklit ve hileli ürün sayısı patladı.

Sabah’tan al haberi: AKP, Suriyelilerin dönüşü için iki aşamalı planı hazırlamış

Suriyeli sığınmacılar için hükümetin iki aşamalı planı devreye aldığı iddia ediliyor.

Kıyıya vuran balinanın ölüm sebebi ‘içinden’ çıktı

Yunanistan’da kıyıya vuran ölü balinanın karnından 15 kilogram ağırlığında plastik çıktı.

Sigaraya yine zam: Paketi 40 lirayı gören var

Ocak ve marttaki toplam 6 TL’lik artışın ardından sigara fiyatları yine zamlandı.

Yeni Alzheimer ilacı Türkiye’de ilk kez uygulanacak

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Alzheimer hastalarının tedavisi için onayladığı ‘Aducanumab’ın, Türkiye’de ilk kez bir hastada kullanılması için Sağlık Bakanlığı yolu açtı. ABD’den ithal edilecek ilaç için hasta, yıllık 22 bin dolar (yaklaşık 324 bin lira) ödeyecek.

AB şikayet etmişti: Türkiye yerli ilaç üretimi için tahkime gidiyor

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin, ‘İlaçta Yerelleşme’ programını 2019’da Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etmesiyle başlayan süreçte yeni bir aşamaya gelindi.

İmamoğlu’nun ‘Erdoğanvari’ fotoğrafı için kim, ne dedi?

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.