Asiye Atalay’ın annesi: Kızımı rahatsız ediyordu, ilkokuldan beri takıntılıydı

İstanbul’da sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay’ın annesi Rahşan Atalay, kızının zanlı tarafından uzun süre rahatsız edildiğini söyledi.

25 yaşındaki Ümit Karakoyun, dün akşam Esenler ilçesinde Atalay’ı başından silahla vurarak öldürmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Asiye Atalay’ın cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’nda alınarak Esenler Atışalanı Cabir Bin Abdullah Camisi’ne götürüldü. Tabutunun üzerine duvak koyuldu.

Atalay, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sultangazi Yayla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘İlkokuldan beri takıntılıydı’

Rahşan Atalay. (Fotoğraflar: AA)

Anne Rahşan Atalay, cenaze töreninde gazetecilere şunları söyledi:

* Kızımı uzun zamandır rahatsız ediyordu. İlkokuldan beri takıntılıydı, bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım. Tehdit de ettim, şikayetçi de oldum. İki yıl içeride yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Kızım başkasıyla evlenecekti, konuştuğu çocukla beni tanıştırdı. Bu yüzden böyle bir şey yaptı. Onu Allah’a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar, sadece yüzüne tüküreyim, başka hiçbir şey istemiyorum.

‘Doğum gününde katledildi’

* Kızım matbaada grafik tasarım üzerine çalışıyordu. O gün çalışmıyordu, arkadaşıyla yemeğe gitmişti. Aradı beni, “Yemekteyiz” dedi. Saat 11:30’du, sonra 12’de diğer arkadaşının yanına geçmişti. “Kızım, deseydin oraya gelirdim” dedim. Telefon çok az çekiyordu. Duyamadım ki ne demek istedi. Sadece “Tamam anne, biz başkasına geçtik, geliyoruz” dedi. 20 suç kaydı varmış, buna rağmen dışarıda. Pandemiden dolayı dışarı çıkarmışlar. Ve kızım doğum gününde katledildi.