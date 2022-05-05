19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında öldürüldü

İstanbul’un Esenler ilçesinde bir erkek tarafından başından vurulan 19 yaşındaki Asiye Atalay öldü.
25 yaşındaki Ümit Karakoyun, dün akşam sokak ortasında Atalay’ın önünü kesti, sonra da Atalay’ı başından silahla vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atalay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Olay yerinden kaçan Karakoyun, bugün Arnavutköy ilçesinde olayda kullandığı silahla yakalanarak emniyete götürüldü.
Poliste dört ayrı suçtan 16 suç kaydı bulunan zanlının Atalay’la barışmak istediği, kadının bunu kabul etmediği öne sürüldü.