DİSK-AR: Emeklinin gıda enflasyonu yüzde 110’un üstünde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklinin gıda enflasyonunun geçen yıldan bu yana iki kattan fazla arttığını hesapladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklarken gıda enflasyonunu yüzde 89,1 olarak verdi.

DİSK-AR’ın TÜİK rakamlarını da baz alarak farklı gelir gruplarına göre hesapladığı gıda enflasyonunda oranlar çok daha yüksek.

Kurumun hesaplamasına göre emeklinin nisansa hissettiği gıda enflasyonu yüzde 113,5.

En yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonuysa yüzde 131,6’ya kadar ulaştı.

Araştırma ayrıca şunlar dendi: “Yüzde 70’lik enflasyon AKP için yeni bir rekor. Aralık 2002’de Türkiye’yi yüzde 29,7’lik bir enflasyon devralan AKP, 20 yılda enflasyonu yüzde 70’lere taşımış oldu.”