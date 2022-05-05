Enflasyon ligi: Türkiye Avrupa’da açık ara lider, dünyada kafaya oynuyor

Türkiye nisanda gelen yüzde 70’lik rakamla artık dünyanın en yüksek enflasyona sahip altıncı ülkesi. Avrupa’daysa açık ara lider.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylülden itibaren Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri enflasyonda çok hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Bir yıl önce yüzde 17,14 olan enflasyon bugün itibariyle yüzde 69,97 seviyesinde.

Trading Economics’de yer alan rakamlara göre Türkiye son açıkladığı enflasyonla birlikte Surinam’ın üstüne çıkarak altıncılığa yükseldi. Ancak Surinam’a ait son rakam Ocak 2022’den.

Listede Venezuela ilk sırayı alırken, Türkiye’nin üstünde yer alan diğer ülkeler Sudan, Lübnan, Suriye ve Zimbabve.

Yine Türkiye’nin üstünde yer alan ülkelerden Suriye’de son verinin Ağustos 2021’den olduğu görülüyor.

Kaynak: Trading Economics

Avrupa ülkelerine bakıldığındaysa Türkiye açık ara enflasyon şampiyonu.

Türkiye’nin en yakın rakibi Moldova’yla arasındaki fark üç kattan fazla.

Üçüncü sırada bulunan savaştaki Rusya’nın enflasyonuysa yüzde 16,7.