Bu gidişle Nebati çok üzülecek: Merkez Bankası enflasyon tahminini 19 puan artırdı

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8 olduğunu söyledi.

En son ocakta açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran 23,2’ydi. Tahmin, 19 puan artırılmış oldu.

11 yıldır hedef tutmuyor

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Merkez Bankası’nın 28 Ekim 2021’de yayımladığı bir önceki raporunda 2021 sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilmiş ancak Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08’le 19 yılın zirvesine ulaşmıştı.

MB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde. Ancak MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010 yılında tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 10 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’e da yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4-12,2-14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Erdoğan’ın denklemi de tutmadı

Halbuki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın savunduğu ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ önermesine göre MB’nin eylülde başladığı faiz indirimleriyle enflasyon beklentisinin düşmesi gerekiyordu. Ancak eylüldeki yıllık enflasyon seviyesi bile yüzde 19,58 seviyesindeydi.

Enflasyon nisanda yüzde 61 olmuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

İktidarsa önlem almak yerine enflasyonun baz etkisiyle düşmesini bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda düşüş için önce ocak, daha sonra nisan, mayıs aylarını işaret etmişti. Nisanla birlikte yaz aylarında düşeceğini belirten Nebati, geçen haftaki açıklamasında da yıl sonunu işaret etmişti.

Kavcıoğlu: Enflasyon kademeli azalacak

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Kavcıoğlu, enflasyonun kademeli olarak azalacağını söyledi.

Enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 12,9, 2024 sonu içinse yüzde 8,3 olarak belirlendi.

‘Üzülürüm’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor.

Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak büyümeyi ve istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.

Modelin uygulandığı dönemde ekonomideki hemen hemen bütün göstergeler kötüye gitti.

Yeni politikanın uygulayıcısı olarak göreve getirilen Nebati, orta vadede göstergelerde düzelme beklediğini belirtse de, yeni modelin tutmaması halinde üzüleceğini söylemişti.