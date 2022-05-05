Mayıs kira zam oranı yüzde 34,46

Kontratı mayısta sona eren kiracılar için tavan kira artış oranı yüzde 34,46 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün nisan enflasyonunu yüzde 69,97 olarak açıklamıştı.

Kira zam oranı 2019’daki son yasa değişikliğiyle TÜFE’nin 12 aylık ortalaması alınarak çıkarılıyor.

Yüzde 34,46’lık oran, ev sahiplerinin yasal olarak yapabileceği en üst limit.

Ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bu oranın altındaki farklı seçenekler de geçerli.

Hesaplama örneği

Konut Kirası: 1000 lira

Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46

Mayıs 2022 Kira Artış Tutarı: 344,6 TL

Yeni kira tutarı: 1344,6 lira