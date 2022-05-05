Kıyıya vuran balinanın ölüm sebebi ‘içinden’ çıktı

Yunanistan’da kıyıya vuran ölü balinanın karnından 15 kilogram ağırlığında plastik çıktı.

Fotoğraf: ARION

ARION adlı sivil toplum kuruluşu, 5 metre boyundaki Cuvier gagalı balinasının 30 Nisan’da Rodos Adası’nın Kremasti Plajı’nda sahile vurduğunu, bölgeye gittiklerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadığını açıkladı.

Açıklamaya göre otopsi sonucunda balinaya zarar veren şeyin ‘içinde’ olduğu belirlendi. Çevre kirliliğinin, denizlere plastik atık atılmasının sonucuydu bu. Balinanın karnından kilolarca plastik çıktı.

ARION, deniz ve okyanuslara atılan plastiklerin bu balinaların yiyecek aradığı deniz tabanına indiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ”Yutulan plastikler aşırı kilo kaybına, bedenin güçsüzleşmesine neden olmuş ve acı çekerek ölmüş. Doku ve organlar üzerindeki ayrıntılı inceleme ve test sonuçlarını da rapor gelir gelmez açıklayacağız.”

Plastiklerin balina ve diğer deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğunun altını çizen kuruluş, Akdeniz’in dünyanın en kirli bölgelerinden biri olduğunun altını çizdi.