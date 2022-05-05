AP, Gezi kararını ‘Türkiye’nin AB sürecini bilinçli sonlandırması’na yordu

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni kararında, Türkiye’nin iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası nedeniyle ‘Avrupa Birliği (AB) sürecini bilinçli olarak sonlandırdığını’ öne sürdü.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Batılı ülkeler karara sert tepki göstermişti.

DW Türkçe’nin haberine göre ‘Osman Kavala’nın durumu’ başlıklı karar tasarısı, dün akşam AP’nin Fransa’nın Strasbourg kentindeki genel kurul toplantısında kabul edildi.

Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Liberal, Yeşiller ve Sol gruplarının ortak metninde, hükümetin Kavala davasındaki tutumunun, Türkiye’nin AB üyelik sürecini tamamen sonlanma aşamasına getirdiği kaydedildi.

Kararda şöyle dendi: “Osman Kavala davasında AİHM’nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okuyan Türk hükümeti, AB üyelik sürecini yeniden başlatmaya veya yeni müzakere başlıkları açmaya ve açılmış olanları kapatmaya dayalı her türlü umudu kasten yok etmiştir.”

Cezaların kınandığı kararda, Türkiye-AB ilişkisinin geliştirilmesinin ‘Türkiye’de temel hak ve özgürlükler, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında gerçek anlamda iyileşmeye bağlı olması gerektiği’ ifade etti.

AP, tüm sanıkların serbest bırakılmasını talep etti.

‘Ciddi ihlal’

Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamakla mükellef olduğu vurgulanan kararda, Strasbourg Mahkemesi’nin Kavala kararı yerine getirilmediği için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Ankara’ya karşı ‘ihlal prosedürü’ kararı aldığı hatırlatıldı.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihinde bire karşı altı oyla aldığı kararla Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’na hükmetmiş, söz konusu tutukluluğun hak ihlali olduğunu açıklamıştı.

Bu sürecin başlatılmasının ‘Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyeliğine aday ülke olarak Türkiye’nin yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiğini ortaya koyduğu’ kaydedildi.

Hükümetin AİHM’nin Kavala kararını gecikmeksizin uygulaması için Bakanlar Komitesi’nden ‘gerekli önlemleri alması’ istendi.

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