Çavuşoğlu, ‘Kavala tepkileri’ni değerlendirdi: Sebebini anlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’ya verilen cezaya gelen eleştiriler için “Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi” ifadesini kullandı.

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Habertürk’ten Sibel Erdem’e konuşan Çavuşoğlu, Uruguay’da kendisini protesto edenlere ‘bozkurt’ işaretliyle yanıt vermesinden bahsetti.

‘Gerekli cevabı verdik’

Dışişleri bakanı, söz verilmesine rağmen göstericilerin kendileriine yaklaştırıldığını belirterek şunları kaydetti: “Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergiledi. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik.”

Kavala’ya ağır suçlama

Çavuşoğlu, Kavala’nın Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmesine gelen tepkilerin ‘sebebini anladıklarını’ aktardı.

Dışişleri bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye’de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar? Neden bir kişi bu kadar önemli? Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Kullandıkları argüman da ilginç. Muhalefeti susturmak istiyorlar diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var? Muhalefet partileri yok mu? Arkasında kim var belli. ABD’de Kongre’yi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler; ‘Hedefimiz hükümeti devirmek.’ Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?”

Dokuz kişinin iadesi isteniyor

Çavuşoğlu, Brezilya’da beş, Panama’da bir, Kolombiya’da ise üç kişinin iadesini istediklerini belirtirken “Uruguay, Çiftlik Bank suçlularının iadesi konusunda bizimle işbirliği yaptı. Çiftlik Bank’ın içinde olan bir kişi orada suç işlediği için hâlâ hapishanede. Cezası bitince Türkiye’ye iadesini gerçekleştirecekler” dedi.

Dışişleri bakanı, Türkiye’nin son dönemde çevre ülkelerle normalleşme adımlarından şöyle bahsetti: “Mısır’la süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE’yle başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn’le de öyle. Suudi Arabistan’la da başlayan bir süreç vardı, bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz.”

Dışişleri bakanı, İsrail’e 25 Mayıs’ta gideceklerini, görüşmede mevkidaşıyla bir araya geleceklerini kaydetti.