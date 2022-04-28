Erdoğan’dan Kavala yorumu: Artık AİHM’lik iş kalmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi protestolarıyla ilgili verilen kararın artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınamayacağını belirterek, “Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM’lik iş kalmadı” dedi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

‘Hüküm giydiği için artık AİHM’le alakası yok’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a hareketinden önce Osman Kavala’yla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM’lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM’le artık alakası yok. AİHM alacak bakacak edecek ama hüküm giydi diyecek bu işi artık masadan kaldıracak. Bu tabi ağırlaştırılmış bir müebbettir ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Ve şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Ve Türkiye’de özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu.”

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