‘Yeni model’le kapanacaktı: Dış ticarette nisanda da açık büyük

Yeni ekonomik modelle birlikte kapatılması öngörülen dış ticaret açığı nisanda 6,1 milyar dolar olarak geldi.
Nisanda dış ticaret açığında yıllık artış yüzde 98.
Ocak-nisan döneminin geneline bakıldığındaysa dış ticarette 32,5 milyar dolarlık açık görülüyor.
Nisanda ihracat yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar.
İthalatsa yüzde 35 artışla 29,5 milyar dolar. İthalatın içinde enerjinin payı 7,7 milyar dolar. Özellikle Rusya’yla Ukrayna arasında çıkan savaş Türkiye’nin enerji faturasında önemli yükselişe sebep olmuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enerji hariç bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100’ün üstüne çıktığını söyledi.