AKP’nin hesabı savaşa takıldı: Dış ticaret açığı aldı başını gidiyor

Yeni ekonomi modeliyle kapatılması hedeflenen dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 138 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

AKP hükümetinin hesaplarının bozulmasında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enerji ithalatı ana faktörlerden biri.

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Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında geçen yıla göre fark yüzde 150’ye yakın.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre martta ihracat yıllık yüzde 19,8 artarak 22,71 milyar dolara, ithalatsa yüzde 30,7 artarak 30,9 milyar dolara çıktı.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 75,1 artışla 8,2 milyar dolar.

Enerji faturasında durum

Martta en büyük sıçrama yine doğalgaz ve petrol ürünlerini içeren alt kalemde. Geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olan söz konusu kalemde rakam 8,4 milyar dolara sıçradı.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin enerji faturası 25 milyar dolara ulaşırken geçen yılın aynı döneminde bu tutar sadece 8,7 milyar dolardı.

Ekonomistler nisanda doğalgaz ithalatı bir miktar düşse bile yüksek seyreden ithalat fiyatları nedeniyle enerji faturasının yeni yükseldiği tarihi zirvelere yakın seyretmesini bekliyor.

Mart ve nisanda uluslararası petrol fiyatlarında yıllık yüzde 100, doğalgaz fiyatlarındaysa yüzde 400’e varan aşan artışlar görülmüştü.

Yeni model

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak büyümeyi ve istihdamı artıracağı savunuluyor.