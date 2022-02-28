‘Yeni model’ hedefleri için kötü haber: Enerjide ithalat faturası iki buçuk kat arttı

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 8 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 824 milyon dolarlık kısmını, enerji ithalatı diye özetlenen ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar’ oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 2 milyar 625 milyon dolardı. Bu dönemde, sanayi üretimindeki artış, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi ve Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 50’ye yakın değer kaybıyla ülkede ithalat faturası da fırladı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 2 milyon 609 bin 752 tona çıktı.

Yeni ekonomik model

Hükümetin ‘Türkiye Ekonomi Modeli‘ dediği yeni ekonomi politikasında cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Cari dengeyi belirleyen en önemli kalemlerden biriyse enerji.

Resmi enflasyonun yüzde 48,69’a ulaşmasına ve tüm göstergelerin kötüye gitmesine rağmen hükümet enflasyonda yıl sonu için yüzde 24, gelecek seneyse tek taneli bir seviye bekliyor.