Enflasyon hedefi için bir kötü haber de Fitch’ten: Savaş cari dengeyi vuracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin cari dengesini vurabileceği uyarısında bulundu.

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Rusya’nın dün başlayan Ukrayna işgali küresel piyasalardan enerji fiyatlarına ve uluslararası yaptırımlara kadar geniş çapta ekonomik sarsıntılara gebe olabilir. Uzmanlar, halihazırda baskı altındaki Türkiye ekonomisinin bu krizden tüm yönleriyle olumsuz etkilenebileceği görüşünde.

Fitch Türkiye analisti Erich Arispe, Rusya ve Ukrayna kaynaklı gelişmelerin, artan emtia fiyatlarının ithalat faturasını yükseltmesiyle 2022’de Türkiye’nin cari dengesini etkileyebileceğini söyledi.

Türkiye’de uygulanan yeni modelde enflasyon, cari fazla verilerek düşürülmeye çalışılıyor. Ama bu konuda ekonomi yönetiminin karnesi zaten kırık; son dönemde cari fazla vermek bir yana, cari işlemler hesabı Aralık 2021’de 3 milyar 841 milyon dolarla son bir buçuk yılın en yüksek aylık açığını kaydetmişti.

Ukrayna kriziyse bu tabloyu daha da kötüleştirecek gibi.

Rusya pazarının önemi göz önüne alındığında yaşanan gelişmelerin turizm sektöründeki toparlanmayı baskılayabileceğini de belirten Arispe, yüksek emtia fiyatlarının ekonomiye sağlanan desteklerin maliyetini artırabileceğine dikkat çekti.

Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Arispe, KDV indirimlerinin hissedilen fiyat baskılarının bir kısmını hafifletebileceğini ancak özellikle döviz kuru geçişkenliğinin devam etmesi, enerji fiyatlarındaki artışlar ve bozulan enflasyon beklentileri göz önüne alındığında yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabalarına önemli bir katkı sağlamayacağını vurguladı.

Arispe’ye göre kur korumalı mevduat uygulaması, ekonomiye güveni sağlamak için yeterli değil.

Son olarak, bir başka uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Ukrayna’daki savaşın Türkiye’nin enflasyonda kontrolü iyice kaybetmesine neden olabileceğini öngörmüştü.