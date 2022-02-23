Bankacılar rezerv hareketini anlamaya çalışıyor: Hala kuru tutmak için harcanıyor

Reuters ajansına konuşan bir işlemci, Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki artışın, kur korumalı mevduata (KKM) dönüştürülen miktardan daha az olduğuna dikkat çekerek, bunun rezervin halen döviz kurunu tutmak için kullanıldığının işareti olduğunu söyledi.

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Dolar/TL’de yılbaşından beri 13,5 etrafındaki dar banttaki seyir, Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuldu. Kur iki aylık aranın ardından, en büyük günlük hareketlerinden birini dün kaydetti.

Rusya-Ukrayna geriliminin Türkiye ekonomisine ilk etkisi petrol fiyatlarındaki yükselişle yansırken, etkinin turizm ve tahıl ithalatına etkisi de piyasada takip edilmeye başladı.

Dolar/TL dün 10 Ocak’tan beri ilk kez 13,9025’e kadar ulaştıktan sonra günü 13,8 civarında tamamladı. Dolar/TL saat 9:39’da 13,79 seviyesinde işlem gördü.

MB öncü verilerinden toplam dört bankacının hesaplamalarına göre geçen hafta MB’nin net rezervi 15,8 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. Buna göre bankacılar net rezervlerde 2,5 ila 4 milyar dolar artış bekliyor.

‘Halen kullanıldığının göstergesi’

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen bir işlemci, rezerv hareketlerini şöyle yorumladı: “Altın dahil bakıldığında MB’nin toplam rezervlerin geçen hafta 500 milyon dolar azaldığını, net rezervlerinse 3 milyar dolar arttığını hesaplıyoruz. MB net rezervlerdeki artışın KKM’den gelen tutardan daha düşük olması rezervlerdeki belirgin artışa rağmen halen BOTAŞ ya da farklı yöntemlerle rezervlerin kur istikrarı için kullanıldığını gösteriyor.”

Negatif seyir sürüyor

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Piyasalarda dövizde görülen stabil seyrin devam edip etmeyeceğini anlamak için MB’nin rezerv verileri de yakından takip ediliyor.

Verilere göre MB’nin aralık ayındaki doğrudan döviz müdahaleleri ve BOTAŞ başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla ocak ayında yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine inen net uluslararası rezervleri, yabancı ülkelerden swap hatlarının devreye girmesi ve döviz kazandırıcı önlemlerin ardından toparlanmaya başladı.

MB’nin rezervlerine piyasalar swap verilerinden arındırılmış olarak bakıyor ve bu tutar eksi 60 milyar dolardan geçen hafta itibariyle eksi 45 milyar dolara gelse de belirgin negatif seyir sürüyor.

TMB ocak ayı itibariyle döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni ‘kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası’ olarak tanımlıyor.

Tutarı tam hesaplayamıyorlar

Bankacılar aralıkta 20 milyar dolar, ocak ayında 3 milyar dolar olduğu tahmin edilen MB rezerv kayıplarının şubat ayının ilk iki haftasında görülmediğini hesaplıyordu.

Şubat ayının üçüncü haftasındaysa bankacılar MB’nin rezerv artışının yeni önlemlerle elde edilmesi gereken dövizden az olduğunu hesaplıyor ancak MB’nin ihracatçılardan aldığı dövizin miktarını açıklamaması nedeniyle bu tutarı tam olarak hesaplayamıyorlar.

Reuters ajansının hesaplamalarına başvurduğu bir başka bankacıysa MB’nin döviz satışında BOTAŞ’ın ihtiyacının önemli rol oynadığını düşündüğünü söyledi.

İşlemci, şöyle konuştu: “MB’nin kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı ocak ayında 4,15 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştı. Geçen hafta da belirgin bir rezerv artışı olması gerekirken, daha az artış olduğunu göreceğiz. Aradaki farkın önemli bölümünün artan enerji maliyetleriyle BOTAŞ’a satışlardan oluştuğunu düşünmek çok mantıklı.”

MB, geçen yıl kasım-aralık ve bu yıl ocak ayında neredeyse tamamı BOTAŞ’a olmak üzere KİT’lere 9,7 milyar dolar döviz sattı.

Bankacıların bahsettiği veri yarın saat 14:30’da açıklanacak.