Dolar/TL’de ’14 barajı’ yıkılıyor mu?

Dolar/TL dün 14,62 seviyesine kadar yükseldikten ve günü 14 civarında tamamladıktan sonra bu sabah 14 civarında güne başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13,5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez kırmıştı. Uzmanlar bu dönemde kamu kaynaklı yönlendirmelerle dolar/TL’de 14 seviyesine ‘baraj kurulduğunu’ belirtiyordu.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti. TL daha sonra kayıplarını yüzde 1’e indirdi.

Bu sabah saat 08:30 itibariyle kur 13,99 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda Rusya’nın işgalinin Ukrayna’da ülke geneline yayılıp yayılmayacağı, yaptırımların etkileri ve bunların Türkiye ekonomisine olası yansımaları yakından takip ediliyor.

Öte yandan yılbaşından beri yatay bir seyrin izlendiği kurda hareketliliğin ne yönde ve ne kadar devam edeceği piyasalarca yakından takip ediliyor.

TL’de yılbaşından beri daha belirleyici konumda olan Merkez Bankası’nın adımları da piyasada yakından takip ediliyor.

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeşkaya, TL’yi istikrarlı tutmanın maliyetinin belirgin şekille arttığına dikkat çekerek, “Bu her şeyin otomatik olarak kontrolden çıkacağı anlamına gelmiyor ancak TL’de daha çok değer kaybı yaşanması riski küresel gelişmelerle önemli ölçüde arttı” dedi.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yeni kur politikasındaki ilk test bu hafta yaşandı. TL’nin dün bir ara savaşa taraf olan ülkelerin para birimlerinden daha belirgin bir değer kaybı yaşamış olması aslında ne kadar riskli bir kur politikası izlediğimizi gösteriyor.”

İşlemci şöyle devam etti: “Bu politikada cari açık verileri ve MB’nin swap hariç rezervlerinde yaşanan değişimi, TL’nin daha fazla değer kaybı yaşayıp yaşamayacağını anlamak için takip edeceğiz. Bu haftaki gelişmelerden petrol ve emtia kaynaklı olarak enflasyonda da yeni yükseliş olarak yansıması kaçınılmaz.”