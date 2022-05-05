Babacan’dan enflasyon yorumu: Çalışarak para kazanan insanlar için bir yıkım

Eski ekonomi bakanı ve DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan enflasyonun geldiği noktayı sabit gelirliler için bir ‘yıkım‘ olarak niteledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre nisan itibariyle yıllık enflasyon yüzde 69,97’ye ulaştı. Rakam son 20 yılın zirvesi. Bağımsız araştırma kurumlarıysa bu oranı yüzde 156 olarak hesapladı.

Babacan Twitter’da “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” dedi.

DEVA lideri, kendi partilerinin iktidara gelmesi durumunda ücretlerin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini de iddia etti.