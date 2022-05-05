İstanbul turizmde yara sarıyor

Pandemi nedeniyle kapanan havayollarının açılmaya başlamasıyla İstanbul’da turist sayıları salgın öncesi döneme yaklaştı.

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Pandemi öncesi 2019 yılında ilk üç ayda 3 milyon 69 bin turist ağırlayan İstanbul’da bu yıl aynı dönemde rakam 2 milyon 904 bin. Fark yüzde 6’ya yakın.

Rakamlar geçen yılla kıyaslandığındaysa toparlanma güçlü. Geçen yılın ilk üç ayında gelen 1 milyon 231 bin ziyaretçi göz önüne alındığında yükseliş yüzde 136.

Kaynak: Turizm Bakanlığı Kaynak: Turizm Bakanlığı

İstanbul’u geçen yıl toplamda 9 milyon 25 bin turist ziyaret etmişti.

Milliyetlere göre ziyaretçiler

İlk üç ay itibarıyla gelen yabancıların milliyetine bakıldığında 257 bin 99 kişi ile Ruslar önde. 253 bin kişiyle İranlılar ve 225 bin kişiyle Almanlar takipte.

Oran olarak en fazla artışsa yüzde 700 ile Britanya vatandaşlarının.

Geçen yılın ilk üç ayında gelen Britanyalı turist sayısı 13 bin 309 olurken bu sayı bu yıl 106 bin 596.