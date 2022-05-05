İmamoğlu’nun ‘Erdoğanvari’ fotoğrafı için kim, ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İmamoğlu ziyaretleri kapsamında ilk gün Trabzon ve Rize’nin ilçelerini gezmişti. Tur sırasında sık sık konuşan İmamoğlu, “Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok” demişti.
İBB başkanı, daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde gördüğümüz ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergiledi. İmamoğlu’na Karadeniz ziyareti sırasında bir dizi gazeteci eşlik etti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer aldı.
İmamoğlu’nun gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Paylaşımlardan bazıları şöyle: