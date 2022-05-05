İmamoğlu’nun ‘Erdoğanvari’ fotoğrafı için kim, ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu ziyaretleri kapsamında ilk gün Trabzon ve Rize’nin ilçelerini gezmişti. Tur sırasında sık sık konuşan İmamoğlu, “Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok” demişti.

İBB başkanı, daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde gördüğümüz ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergiledi. İmamoğlu’na Karadeniz ziyareti sırasında bir dizi gazeteci eşlik etti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer aldı.

İmamoğlu’nun gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Demek ki, Evrensel'in bu fotoğrafa denk düşmediği düşünüldü ki çağırılmadı. Kimlerin davet edildiği kadar kimlerin es geçildiği de önemli. CHP Genel Merkezi böyle bir ayrımcılık yapmıyor. @ekrem_imamoglu https://t.co/tAShqJlqxG — Fatih Polat (@fpolat69) May 4, 2022

Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi, farklı dünya görüşlerinden gazeteciler yer alıyor. Ancak, Kabataş yalancısı ve tetikçi sayın Nagehan Alçı’nın gazeteciler arasında yeralmasını sayın @ekrem_imamoglu nun unutkanlığına mı sayın Alçı’nın utanmazlığına mı bağlamalıyız kararsızım🧿 pic.twitter.com/KthhjIbCJn — Metin Uca (@MetinUca) May 4, 2022

Nagehan Alçı niye gezinizde baş köşede sayın @ekrem_imamoglu Fikrinizi, derdinizi vs halka ulaştırabilecek sayısız mecra varken bu insana neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Meslek ahlakını ısrarla savunan, bu güruha direnen, işinden olan yüzlerce gazeteciye büyük ayıp ettiniz. — elif yilmaz (@_ElifYilmaz_) May 4, 2022

Neden Mansur Yavaş?Çünkü Türkiye’nin 2. Bir Erdoğan’a ihtiyacı yok.Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları İle yürüyenler Türkiye’yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır’da ayrı İstanbul’da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz.Şovmene değil,liyakate gerek var pic.twitter.com/HXtXjlw2DW — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 5, 2022

mesele siyasetle ilgili değil. türkan saylan ve ali tatar'a bu dünyayı dar eden kumpasın parçası olan kişiler yanınızda olamaz. nagehan alçı gibilere karşı kinimi diri tutarak yaşıyorum. desteklediğim yöneticinin yanında olmasını kabul edemem. ya nagehan ya biz. @ekrem_imamoglu — birol akbaba (@birolakbaba) May 5, 2022

@ekrem_imamoglu Ekrem Bey arkanızda size gönül vermiş, umutla bekleyen büyük kitle var. Bu günün karanlığına hizmet etmişleri buyur etmeyin yanınıza lütfen! — Melike Demirağ (@melikedemirag) May 5, 2022

Bay @ekrem_imamoglu, Nagihan Alçı'yla o pozu vereceğine bize küfür etseydin daha az üzülürdük. — Halit Tokku (@H_Tokus1) May 4, 2022

nagehan alçı gibilerini söylemeye gerek yok, onlar her devrin insanı..



ama imamoğlu’na gelecek olursak; daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum: imamoğlu, eline fırsat geçmemiş erdoğan’dır.. pic.twitter.com/sIk7J9sZNL — erdal kaya (@erdal_kaya_) May 4, 2022

Karşı mahalleye hitap etmek ayrı, fırıldaklara paye vermek ayrı. Uzlaşmak ayrı, omurgasızlaşmak ayrı. Devran dönerken güce tapanlar da dönüyor ama neyse ki her devir hakkı savunanlar var. Mahallesinin oyunu çantada keklik gören, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. — irfan değirmenci (@degirmencirfan) May 4, 2022

Fırıldaklara paye içimi bulandırıyor

Yalnızca fırıldak ta değiller üstelik

Pek çok insanı yaşamından ekmeğinden özgürlüğünden ettiler …

Razı değilim

Ve nasıl katılıyorum @degirmencirfan @ekrem_imamoglu https://t.co/IkM1cR8Bj5 — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) May 4, 2022

Sayın @ekrem_imamoglu bu pozu neden verme ihtiyacı duydunuz? Sana oy vermiş milyonlarca seçmenden biri olarak açıklama bekliyorum ve hakkım olduğunu düşünüyorum Ertuğrul Özkök Nagehan Alçı gibi fırıldaklardan ne gibi bir fayda bekliyorsunuz? @Mrt_Ongun

Biz de açıklama bekliyoruz pic.twitter.com/oqC41Vs4Ao — Murat Turan 🇹🇷 (@mrtturanx) May 5, 2022

Sayın @ekrem_imamoglu nagihan alçıyla yola çıktıysan yarısında kalırsın,en nefret söylemleri için en nefret ettiğimiz insanla poz verene kimse itibar da etmez oyda vermez



Bu kadını gördüğümde tansiyonu yükselen milyonlar var unutma!!! pic.twitter.com/eqxzFJtHMv — Hasan Gültekin (@HsnGltkn1960) May 4, 2022

Gençliğimiz var demiştiniz, gençlere bu ülkenin geleceğine dair umut vadetmiştiniz, @ekrem_imamoglu şimdi o gençlere bu fotoğrafın açıklamasını yapmak zorundasınız! Ülkeyi bu hale getiren, gençlerin hayatıyla oynayanların baş yalakalarını yalancılarını baş tacı etmek ne demek??! https://t.co/P4w86rA4jO — Yiğit Aksu (@yigitaksu95) May 4, 2022

Bunların hepsi ucuz siyaset esnafı. Türk subaylarının eşlerinin takvime soyunmasını öneren tetikçi Nagehan’dan yol arkadaşı yapmakta beis görmüyor. Sorsanız iktidara gelirse hesap soracaklar. Sizi adam sananlar vardı, yazık. @ekrem_imamoglu @Mrt_Ongun pic.twitter.com/vhzo1OOf5J — Ahmet (@AhmetBeyefendi) May 4, 2022

Nagehan Alçı’nın varlığına takılıp Ertuğrul Özkök’e takılmama ne sembolik tavırdır, heyhat! Bütün felaketimiz saklı burada. Allahtan ikisi için de “ne alâka?” diyenler çıkmış arada. — ümit kıvanç (@umit_k) May 4, 2022

Devir değişse de Nagehan ve türevleri 180 derece dönüp aynı yeri bulacak. Galiba devir de değişmeyecek. Kendi ekseni etrafında dönecek! pic.twitter.com/wapYtfSlXz — Erk Acarer (@eacarer) May 4, 2022

Özkök'ü bırakıp Nagehan'a vurgu yapılmış ama genel olarak ekip tuhaf, hadi onu geçelim… iki genç gazeteci almayı neden akıl edememişler?? şu 90ların ruhunu aşamadık… gençleri de yaşlandırıyoruz… https://t.co/ggLMj2nux3 — Alin Ozinian (@AlinOzinian) May 4, 2022

Nagehan , Özkök gibi isimler hep masada olacak Tayfun, Mücella Hoca mapushanede. Hayata bak be hayata — Çağla Biçer (@cagla__bicer) May 4, 2022