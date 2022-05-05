Kızının katiline hakaret ettiği gerekçesiyle Pınar Gültekin’in annesine hapis istemi

Kızını öldüren Cemal Metin Avcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’e dört yıl dört ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 Temmuz’unda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı ise ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyor.

Muğla başsavcılığınca hazırlanan ve Muğla 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Şefika Gültekin’in duruşma salonunda Cemal Metin Avcı’ya söylediği sözlere yer verilerek Avcı’nın Gültekin’den şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Gültekin’in, kızının Avcı tarafından öldürülmesinin psikolojik etkileri nedeniyle bir şeyler söylediğini ancak ne söylediğini hatırlamadığı yazıldı.

Dava 12 Ekim’de Muğla 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır ciddi bir hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Epözdemir, şunları dedi: “Bütün taleplerimize rağmen failler halihazırda cezalandırılmadı. Yaklaşık 1,5 yıl maktülenin özel hayatını tartışılır hale getirmeye matuf olan ABD’ye yazılan müzekkereyi bekledik. Yargılama sürerken mahkemenin tarafsız olmadığına ilişkin ailede bir kanaat uyandı. 3 defa reddi hakim talebinde bulunduk. Bu taleplerimiz kabul edilmedi.

Bu mahkeme, kızları hunharca ve vahşice katledilen bir annenin yüreğinin acısıyla duruşma salonunda söylediği sözleri Başsavcılığa ihbar etti ve bu konuda bir ara karar kurdu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulundu. Savcılıkta ihbar üzerine acılı anneye dört yıl dört ay hapis istemiyle bir kamu davası ikame ediyor. Kızları hunharca katledilmiş acılı bir ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken faillere gerekli cezayı vermeyen yargının, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip hakkında kamu davası açması son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”