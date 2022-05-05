Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kızının katiline hakaret ettiği gerekçesiyle Pınar Gültekin’in annesine hapis istemi


Kızını öldüren Cemal Metin Avcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’e dört yıl dört ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 Temmuz’unda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı ise ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyor.


Muğla başsavcılığınca hazırlanan ve Muğla 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Şefika Gültekin’in duruşma salonunda Cemal Metin Avcı’ya söylediği sözlere yer verilerek Avcı’nın Gültekin’den şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Gültekin’in, kızının Avcı tarafından öldürülmesinin psikolojik etkileri nedeniyle bir şeyler söylediğini ancak ne söylediğini hatırlamadığı yazıldı.

Dava 12 Ekim’de Muğla 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır ciddi bir hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Epözdemir, şunları dedi: “Bütün taleplerimize rağmen failler halihazırda cezalandırılmadı. Yaklaşık 1,5 yıl maktülenin özel hayatını tartışılır hale getirmeye matuf olan ABD’ye yazılan müzekkereyi bekledik. Yargılama sürerken mahkemenin tarafsız olmadığına ilişkin ailede bir kanaat uyandı. 3 defa reddi hakim talebinde bulunduk. Bu taleplerimiz kabul edilmedi.

Bu mahkeme, kızları hunharca ve vahşice katledilen bir annenin yüreğinin acısıyla duruşma salonunda söylediği sözleri Başsavcılığa ihbar etti ve bu konuda bir ara karar kurdu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulundu. Savcılıkta ihbar üzerine acılı anneye dört yıl dört ay hapis istemiyle bir kamu davası ikame ediyor. Kızları hunharca katledilmiş acılı bir ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken faillere gerekli cezayı vermeyen yargının, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip hakkında kamu davası açması son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’nın dosyası birleştirildi

Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı ikinci kez tahliye edildi

Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame iade edildi

Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı’ya müebbet hapis istemi

Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin davasının onuncu duruşmasında da karar çıkmadı

Pınar Gültekin davasında adli tıp raporu: Hayattayken yangına maruz kaldı

Pınar Gültekin davası ‘Android şifresi’ne takılıp kaldı

Pınar Gültekin davası 1 Kasım’a ertelendi

Pınar Gültekin davası: Dört şüpheli daha yargılanacak

Pınar Gültekin davası: Sanıklardan birine tahliye

Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar

Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı mahkeme heyetinin reddini talep etti

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif: Katilin varili taşıması istendi

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, katilin duruşmaya gelmesini istiyor

Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Pınar Gültekin’in babası: Bu iş planlı yapılmış, bir kişi değil

Pınar Gültekin’in ailesinden ‘yeniden ifade’ talebi

Pınar Gültekin’in katili, aldığını iddia ettiği şantaj ve tehdit mesajlarını gösteremedi

Pınar Gültekin’i öldüren Avcı’nın eşi boşanma davası açtı

Öldürülen Pınar Gültekin’in ailesinden yeni dilekçe

Pınar Gültekin’in katili tek kişilik hücreye kondu

Pınar Gültekin’in ismi Adana’da bir parka verilecek

Pınar Gültekin, Bitlis’te son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar taşıdı

Erdoğan: Pınar Gültekin’i katleden caninin en ağır cezayı alacağından şüphem yok

Pınar Gültekin’i öldüren zanlı tutuklandı; kadın platformu adliyeye yürüdü

Gültekin’in ardından: İstanbul ve İzmir’de erkek şiddeti protesto edildi

Beş gündür aranan üniversite öğrencisi Gültekin’in cansız bedeni ormanda bulundu

Muğla’da kayıp üniversiteli genç üç gündür aranıyor

SON HABERLER