Pınar Gültekin davası: Dört şüpheli daha yargılanacak

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili davada Avcı’nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında ‘cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları‘ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi şubat ayında tahliye edilmişti.

Gültekin’in ailesi, avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan’nın ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçunu işlediğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Cinayeti soruşturan Muğla savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim’de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Avukat Epözdemir karara itiraz etmiş itirazı değerlendiren Muğla sulh ceza hakimliği de itirazın kesin olarak reddine karar vermişti.

Yargıtay yeterli şüphe buldu

Avukat Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı’nca bozulması istemiyle Yargıtay başsavcılığına başvurdu.

DHA’nın aktardığına göre Yargıtay başsavcılığı, kararı bozarak üç şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan’ın ‘suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna’ kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Avukat Epözdemir, Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün’ün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmada verdiği ifadesinde çelişkiler olduğu belirtilen iddianamede, Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.