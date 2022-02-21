Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı tutuklandı.
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi Mertcan Avcı şubat ayında tahliye edilmişti.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Şubat’ta görülen 10’uncu duruşmada, Mertcan Avcı’nın eyleminin ‘cinayete iştirak’ olduğunu belirterek kararın ihdas edilmesi için başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Duruşmada, Muğla başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.
AA’nın aktardığına göre Mertcan Avcı, bugün Muğla başsavcı vekilliğine gelerek yaklaşık üç saat ifade verdi.
İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020’de ‘delil karartmak’ suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021’de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.