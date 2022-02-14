Pınar Gültekin davasının onuncu duruşmasında da karar çıkmadı

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davanın onuncu duruşmasında da karar çıkmadı.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi şubat ayında tahliye edilmişti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K., babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Gültekin’in babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin de duruşmada yer aldı.

Duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı ile diğer sanıklar ve avukatların son savunmaları dinlendi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, onuncu duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde gazetecilere, cinayetin başlangıcından bu yana geçen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini ifade eden Epözdemir, sanığın, yargılama aşamasında ‘haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını ve ezberlenmiş kurgulanmış ifadeler verdiğini’ belirtti.

‘Cinayetin her aşamasının planlandığını ve senkronize işlendiğini’ söyleyen Epözdemir, şunları aktardı: “Soğukkanlı, profesyonel bir kadın katili var. Daha önce de kadınlara karşı benzer eylemleri var. Buna ilişkin de yargılamada deliller ortaya çıktı. Beklentimiz sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi. Adli Tıp Kurumu da raporlarında ‘maktulenin yaşarken katledildiğini’ söylüyor. Hatta ‘dokular yandığı için ölüm zamanını tespit edemiyoruz’ diyor. Diğer sanıklar bakımından da emsal mahiyetinde cezalandırmalar istiyoruz.”

‘İyi hal indirimi uygulanmaması lazım’

Avukat Epözdemir, duruşmadaki savunmasında, sanık Cemal Metin Avcı’nın canavarca hisle eziyet çektirerek hunharca Pınar Gültekin’i katlettiğini, cinayeti en ince detayına kadar tasarlayan profesyonel bir kadın katili olduğunu, sanığın savunmalarının tamamının ezberlenmiş, kurgulanmış haksız tahrik savunmalarına dayandığını söyledi.

Avcı’nın ‘cinayeti meşrulaştırmak için her yola başvurduğunu, kurgulanmış, ezberletilmiş savunmaları okuduğunu ancak tüm delillerin toplanınca bu yalanların çürütüldüğünü’ belirten Epözdemir, şunları söyledi: “Cinayetin her aşamasını tasarlayan bir katil karşımızda. Bütün hususlar bir tarafa değerlendirildiğinde sanığın eylemine uyan suçtan dolayı emsal bir ceza alması gerekir. Sanık adaletin tecellisine maddi gerçeğin ortaya çıkmasına da yardımcı olmadı. Sanığın iyi hal indirimi uygulanmaması gerektiğini ve eylemine uyacak şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Mertcan Avcı’nın da suçu ve suç delillerini gizlemeye çalıştığını, ifadelerinde çok net çelişkiler olduğunu ifade eden Epözdemir, şunları kaydetti: “Ezberlenmiş, kurgulanmış suçu örtmeye yönelik ifadeler vermiştir. Avcı’nın olay örgüsü içinde olduğu sabit. Mahkemenin ek savunma verip cinayete yardım etmekten karar ihdas edilmesini düşünüyorum. Sanığa üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sanık bakımından da emsal teşkil edecek bir ceza talep ediyoruz. Diğer sanıklar da cinayetin işlendiği olay yerine gidiyor, suç delillerini gizliyor. Dört sanığın da maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunmadıklarını ve gerçek dışı ifadeler verdiklerini görüyoruz. Alt sınırdan uzaklaşarak en üst limitten ceza verilmesini talep ediyoruz. Suçu kabul edip pişman olmadıkları için iyi hal uygulanmamasını talep ediyoruz. Ailenin bir nebze acısını dindirecek emsal mahiyette bir kararla sanıkların cezalandırılmasını talep esiyoruz.”

Baba Sıddık Gültekin de kızının bir ‘aile örgütü tarafından hunharca öldürüldüğünü’ söyledi.

Sinirden konuşamadığını ifade eden Gültekin, “Benim kızım diri diri yakılmış, bunlar örgütlü suç işlemiş, kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Adalete güveniyorum, inanıyorum” dedi.

Anne Şefika Gültekin de sanığın en ağır cezayı almasını istedi. ‘Her gün evde tekrar tekrar öldüklerini’ dile getiren Şefika Gültekin, “Bu cani sadece Pınar’ın değil hepimizin katili. İdam cezası getirilmesini ve böyle canilerin idam edilmesini istiyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

11 Nisan’a ertelendi

AA’nın aktardığına göre mahkeme heyeti ara kararında sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, Mertcan Avcı ile ilgili yapılan suç duyurusu hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, diğer sanıkların sorgularının yapılmış olması ve dosyada delillerin toplanmış olması nedeniyle duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

Mahkeme sonrası konuşan Avukat Rezan Epözdemir, sonuna kadar hak arama özgürlüklerini kullanacaklarını söyledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri de adliye önünde Pınar Gültekin’in fotoğraflarıyla kadın cinayetlerini protesto etti.