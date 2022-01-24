Pınar Gültekin davasında adli tıp raporu: Hayattayken yangına maruz kaldı

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davada adli tıp raporunda “Mevcut verilerle kişinin hayatta iken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oybirliğiyle ek mütalaa olunur” dendi.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi şubat ayında tahliye edilmişti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı, eski eşi Eda K., babası Selim Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Avcı’nın annesi Ayten Avcı, duruşmaya katılmadı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulundan gelen rapor, duruşma salonunda okundu.

Duruşmada sanık avukatları Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’ndan gelen rapora itiraz ederek yeni bir rapor veya herhangi bir üniversite hastanesinden rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi oy birliğiyle reddetti.

‘Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’

Daha sonra savcı, mütalaasını sundu.

Mütalaada Cemal Metin Avcı’nın Gültekin’İ öldürdükten sonra gözaltına alındığı ana kadar geçen ve uzun sayılabilecek sürede normal iş ve sosyal yaşamına devam ederek gösterdiği soğukkanlı davranışları, eyleminden sonra üzerindeki kıyafetleri değiştirmesi, maktulün yeri konusundaki tespiti önlemek amacıyla cep telefonunu yanına alarak olay mahallinden ayrılıp ilgisiz yerlere giderek telefonun farklı noktalardan sinyal vermesini sağlaması ve sonrasında telefonu ve sim kartı parçalayarak ele geçirilmemesini sağlaması hususları, dosyadaki tüm deliller, ifadeler ve raporlar birlikte değerlendirildiğinde sanık Cemal Metin Avcı’ya TCK 82/1a/b uyarınca tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ceza verilmesi, sanık Mertcan Avcı ile haklarında dava açılan Ayten Avcı, Selim Avcı, Eda Karagün ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları savcılık mütalaasına itirazda bulunarak, savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, sanıklara ve sanık müdafilerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine, katılan vekilinin ve Aile Sosyal Politikalar vekilinin tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerinin belirtilen koşullar bulunmadığından reddine, sanık Ayten Avcı’nın mazeretinin reddi ile duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır olması için sanığa bildirimde bulunulmasına karar vererek duruşmayı 14 Şubat’a erteledi.

‘Bir sonraki duruşmada karar bekliyoruz’

Gültekin ailesinin avukatı Büşra Deniz Çelik, Adli Tıp Kurumu raporunun bugün mahkemeye sunulduğunu hatırlatarak şunları kaydetit: “Konuyla ilgili daha önce de üst kuruldan dosyaya rapor sunulmuştu. Bu süreç içerisinde yargılamayı uzatmaya yönelik itirazlar geldi. Bugün sonuncu olarak ek rapor öğlen saatlerinde tekrar sunuldu. Bu rapor uyarınca de Pınar’ın, Cemal Metin Avcı tarafından hem boğulmak hem de canlıyken yangına maruz bırakılmak suretiyle öldürüldüğü, yani diri diri yakıldığı tekrar sabitlendi.”

Çelik, karşı tarafın yine rapora itirazları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Maalesef, ‘Yeniden biz süreci uzatalım’ şeklinde savunmaları oluyor. Bunları görebiliyoruz. Bu talepler reddedildi. Tekrar bir müzekkere yazılmayacak. Adli Tıp Raporu da sabit bir şekilde açıklandı. Gelinen aşamada savcılık tarafından mütalaa verildi. Sanık Cemal Metin Avcı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesinin 1 a,b fıkraları uyarınca cezalandırılması, Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mert Can Avcı ve ailesi ile eski eşinin de suç delillerinin gizleme ve yok etme suçundan dolayı cezalandırılması mütalaa ile birlikte talep edildi. Bu aşamada sanık müdafileri süre talep etti. 14 Şubat’taki duruşmada karar çıkmasını bekliyoruz.”

Avukat Rezan Epözdemir ise mütalaada katılmadıkları tek hususun, sanık Mertcan Avcı’nın da yardım eden veya müşterek fail sıfatıyla bu cinayete iştirak ettiğini düşünmeleri olduğunu söyledi.

Epözdemir, şunları kaydetti: “Pınar Gültekin henüz yaşarken yakılmış ve sanık Mertcan Avcı bu esnada cinayetin vuku bulduğu bağ evinde bulunmakta ve kendi ifadesiyle abisi Cemal Metin Avcı’nın bozulmuş kokoreçleri yaktığını düşünmektedir. Bu savunma mantık ve fizik kurallarına aykırıdır. Biz bu sanığın da hunharca ve vahşice işlenen bu cinayete yardım etme veya müşterek fail olarak cezalandırılması istemiyle Muğla başsavcılığına başvuracağız.”

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri, adliye önünde Pınar Gültekin’in fotoğraflarıyla kadın cinayetleri ve adaletsizliği protesto etti.