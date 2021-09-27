Pınar Gültekin davası 1 Kasım’a ertelendi

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili dava 1 Kasım’a ertelendi.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi şubat ayında tahliye edilmişti.

Muğla başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede Cemal Metin Avcı’nın bazı yakınlarının, ‘suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna’ kanaat getirilerek ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, dava öncesi Muğla Adliyesi önünde sürecin içinde başka faillerin de olduğunu söyledi.

Bütün hukuki yollara başvurduklarını belirten Gültekin, ek iddianameyle yargılamanın da önemli ölçüde genişlediğini, bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Dosyanın bugün birleşeceğini umut ettiklerini dile getiren Gültekin, “Sanığın yakınları için hazırlanan ek iddianamenin bugün dava dosyası ile birleştirilmesini bekliyoruz. Suça iştirak eden tüm kişilerin ceza almasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın dernekleri de adliye önünde Pınar Gültekin’in fotoğraflarıyla kadın cinayetlerini protesto etti.

‘Evde detaylı temizlik yapılmıştı‘

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Haklarında ek iddianame hazırlanan Avcı kardeşlerin yakınları, Gültekin’in anne ve babasıyla taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın devam eden dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek sanıkların savunmalarını aldı.

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşandığı eşi sanık Eda Karagün duruşmadaki ifadesinde cinayetle ilgisinin bulunmadığını savundu.

AA’nın aktardığına göre hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Karagün, şunları söyledi: “Cemal son günlerde bağ evine sıkça gidip gelmeye başlamıştı ve bu süreçte çok tedirgindi. Sürekli bir panik hali vardı. Yemek yemiyordu ve bağ evinde çok vakit geçiriyordu. ‘Kıza bir şey yapmış olabilir’ diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim ve koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz.”

Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal Metin Avcı’nın babasını aradığını anlatan Karagün, “Panik halindeydik. Bağ evine dört kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı. Kapılara kadar silindiğini, halıların dahi serildiğini fark ettim. Bu olayla ilgili suçsuzum” dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen cevap dosyaya eklendi

Cemal Metin Avcı’nın babası sanık Selim Avcı ise cinayeti jandarmadan gelen telefonla öğrendiğini öne sürdü.

Avcı’nın annesi sanık Ayten Avcı da eşinin kendisini arayarak, “Cemal Metin kavgaya karışmış gel” dediğini ve oğlunun kavgadan dolayı sorguya çekildiğini sandığını ileri sürdü.

Sanık Şükrü Gökhan Orhan ise Avcı ailesiyle iş ortağı olduklarını belirterek cinayetle bir ilgisinin olmadığını savundu.

Duruşmaya, verilen aranın ardından sanıkların çapraz sorgusuyla devam edildi.

Savunması alınan sanık Cemal Metin Avcı ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen, Pınar Gültekin’in canlı yakıldığı yönünde rapora itiraz ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla android şifresiyle ilgili yazılan müzekkereye gelen cevabın dosyaya eklendiğini kaydetti.

‘Yargılama her geçen duruşmada genişliyor‘

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve android şifresiyle ilgili ABD’ye yazılan müzekkereye ilişkin gelen cevabın incelenmesine karar vererek duruşmayı 1 Kasım’a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, davada altıncı duruşmanın geride kaldığını, bugün yargılaması başlanan dört kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını kaydetti.

Aile üyelerinin bugünkü duruşmada sürekli çelişkili ifadeler verdiğini belirten Koçoğlu, şunları söyledi: “Yargılama her geçen duruşmada genişliyor. Bugün Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor bir kez daha gösterdi ki Pınar Gültekin canavarca hisle öldürülerek canlı yakılmış. Ayrıca ABD’ye yazılan müzekkereye de bugün cevap geldi ancak mahkeme heyeti ve biz henüz cevabı inceleyemedik.”