Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’nın dosyası birleştirildi

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davanın onuncu duruşmasında da karar çıkmadı.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 Temmuz’unda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı ise ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’tan tutuksuz yargılanıyor.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın on birinci duruşmasına, Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mertcan Avcı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Pınar’ın babası Sıddık Gültekin de duruşma salonunda yer aldı. Duruşma öncesindeki yürüyüş sırasında fenalaşan anne Şefika Gültekin’se sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, Mertcan Avcı için açılan davanın, mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Gültekin ailesinin bir önceki celsedeki reddi hakim talebinin kabul edilmediği açıklanan duruşmada, Adli Tıp Kurumu’na yazılan müzekkereye cevap gelmediği belirtildi.

Duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenilmesini ve Mertcan Avcı’ya savunmasını hazırlamak üzere gerekli sürenin verilmesini istedi. Savcı ayrıca sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, Mertcan Avcı’nınsa tutukluluk isteminin reddini ve adli kontrol şartıyla yargılanmasını talep etti.

‘Bu olayı birlikte işledikleri çok açık‘

Söz verilen sanık Mertcan Avcı, suçlamaları kabul etmeyerek savunma için ek süre talebinde bulundu.

Sanık Cemal Metin Avcı da yeni avukatlarıyla gelecek duruşma mahkemeye yeni deliller sunacaklarını ve savunmasını yapacağını söyledi.

Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu’ysa yargılamanın başından bu yana Mertcan Avcı’nın işin içinde olduğunu söylediklerini belirtti.

Savcının ‘çok güzel bir mütalaa verdiğini’ söyleyen Koçoğlu, “(Mertcan Avcı cinayet anında oradaydı) dedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu olayı birlikte işledikleri çok açık şekilde ortada” dedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, Mertcan Avcı’nın tutuklanmasına ilişkin talebin reddine, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, Adli Tıp Kurumu’na yazılan müzekkere cevaplarının beklenilmesine, Mertcan Avcı’ya savunmasını hazırlamak ve avukatını belirlemek üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi.

Duruşma öncesi Muğla Adliyesi’nin önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın derneklerinin üyeleri, Pınar Gültekin’in fotoğraflarıyla kadın cinayetlerini protesto etti.