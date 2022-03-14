Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı ikinci kez tahliye edildi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi.

Fotoğraf: Arşiv

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 Temmuz’unda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanıyor. Ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi Mertcan Avcı 2020 Ekim’inde tutuklanmış ancak 2021 Şubat’ında tahliye edilmiş; bundan yaklaşık bir yıl sonra 21 Şubat 2022’de ailenin itirazıyla tekrar tutuklanmıştı.

Mertcan Avcı hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Söz konusu iddianame dört gün önce Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başsavcılığa iade edilmişti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla başsavcılığınca ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ suçundan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin iade kararına itirazı kabul etti.

Mahkeme, dosyayı diğer dosyayla birleştirerek tahliye kararı verdi.

Kararda, sanık Mertcan Avcı’nın ‘üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkemenin dosyasından aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerine uymuş olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını’ dikkate alarak, ‘itiraz yolu açık olmak üzere’ tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Davanın 11’inci duruşması 11 Nisan saat 14.00’te görülecek.