Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı’ya müebbet hapis istemi

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mertcan Avcı (Solda) ve Cemal Metin Avcı (Sağda). (Fotoğraf: Arşiv)

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen temmuzda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanıyor. Ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi Mertcan Avcı şubat ayında tahliye edilmiş, ancak 21 Şubat’ta ailenin itirazıyla tekrar tutuklanmıştı.

İddianamede, Cemal Metin Avcı’nın olay günü bağ evine getirdiği Pınar Gültekin’i döverek yere düşürdüğü, önce elleriyle boğazını sıkıp sonra boğazına halat dolayarak etkisiz hale getirdiği, Gültekin’i varilin içerisine koyup üzerine benzin dökmek suretiyle yakmaya başladığı ve kardeşi Mertcan Avcı’yı da WhatsApp üzerinden arayıp çağırdığı anlatıldı.

Mertcan Avcı geldiğinde varildeki yangının devam ettiği belirtilerek mevcut verilerle maktulün henüz hayatayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği kaydedildi.

Mertcan Avcı’nın varildeki yangını gördüğü zaman diliminde maktulün halen hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespiti mümkün olmadığından, ağabeyiyle birlikteyken ve onun ayrılmasından sonra 1-1,5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bunu sorgulamadığına, ağabeyinin bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığına dair savunmasının ise inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Mertcan Avcı’nın kollukta ve Sulh Ceza Hakimliği sorgusundaki beyanları ile sonraki aşamalarda alınan savunmasındaki beyanlarının birbirleri ile çeliştiği, maktulün konulduğu varil içerisinde yakıldığı sırada olay yerine geldiği ve hatta Cemal Metin Avcı’nın ayrılmasının ardından kendi beyanına göre 1-1,5 saat burada tek başına kalarak olay yerini ve maktulün yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına aldığı, Mertcan Avcı’nın bu yangını önleyecek, sonlandıracak veya Cemal Metin Avcı’yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle bu andan itibaren Cemal Metin Avcı’nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta. Şüphelinin dosyasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama dosyasıyla birleştirilerek yargılanıp eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir.”