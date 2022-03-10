Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame iade edildi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başsavcılığa iade edildi.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen temmuzda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanıyor. Ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi Mertcan Avcı şubat ayında tahliye edilmiş, ancak 21 Şubat’ta ailenin itirazıyla tekrar tutuklanmış; hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlanmıştı.

‘Başsavcılık itiraz etti’

AA’ya konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla iddianame iade edilmiş. İade gerekçesi ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumu’ndan rapor al’ ve ‘Yeni deliller ortaya çıktı’ diyorsun, bu yeni delillerle mevcut iddianameyi ilişkilendir, yeni deliller nelerdir? Bu gerekçelerle iddianame iade edilmiş. Bu iade kararına Muğla başsavcılığı itiraz etmiştir. İade kararı hukuka aykırıdır. Bu iade kararına itiraz ediyoruz. Zaten Adli Tıp Kurumu raporuna göre dokuların tamamı yandığı için ölüm zamanı tespit edilemiyor ve ölüm sebebi de kişinin diri diri yakılmasıdır.

Yeni deliller de kovuşturma aşamasında ortaya çıkan adli tıp raporlarıdır. Bu raporlarda maktülenin diri diri yakıldığı anlatılıyor. Başsavcılık, Mertcan Avcı’nın yakın bir zamanda olay yerinde olması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurması nedeniyle o da cinayete iştirakten yargılanmalı ve cezalandırılmalı diyor. Bu gerekçeyle iddianamenin iadesi kararına itiraz edilmiş. İtiraz üzerine bu düğümü çözecek merci de Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi. Sonuçta başsavcılıkla mahkeme arasında iki farklı görüş var.

İddianamenin iade kararına başsavcılık itiraz ediyor ve Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul veya reddedecek. Eğer kabul ederse yargılama başlayacak. Reddederse başsavcılık varsa eksiklikleri tamamlayıp yeniden iddianamesini tanzim edecek.”