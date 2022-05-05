CNBC: Elon Musk, Twitter’a geçici CEO olacak

Twitter için 44 milyar dolara el sıkışan iş insanı Elon Musk’ın anlaşma sonrası geçici olarak Twitter CEO’su olması bekleniyor.

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ABD merkezli iş ve haber kanalı CNBC’nin konuya yakın kaynaklardan aktardığı habere göre Musk’ın CEO’luğu birkaç ayla sınırlı olacak.

Tesla ve SpaceX’in de CEO’su olan Musk, Twitter’ı almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşmasının ardından geçen hafta yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Musk’ın Twitter’ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bir başka bildirimde 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk 252 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında ilk sırada. Servetinin çoğu şirketlerine bağlı bulunan Musk’ın kendisini ‘nakit fakiri‘ olarak tanımladığı belirtiliyor.