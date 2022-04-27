Musk, Twitter’a ne gibi yenilikler getirecek?

İş insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla gelecek yenilikler arasında en çok düzenleme butonu ve sahte hesaplara karşı başlatılacak savaş öne çıkıyor.

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Dünyanın en zengin iş insanı Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk satın alma haberini de kamuoyuyla yine Twitter üzerinden “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır” mesajıyla paylaşmıştı. Musk kontrolündeki Twitter’a önümüzdeki dönemde birçok yenilik gelmesi de güçlü beklenti.

Düzenleme butonu

Twitter’da Musk’ın daha önce düzenlediği anketlerde en fazla ilgi gören istek ‘düzenleme butonu‘ olmuştu. Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak Twitter’da yayımlandıktan sonra bir içeriğin değiştirilmesi mümkün değil. Musk’sa insanların tweet’lerini düzenlemesine izin vermeyi desteklediğini dile getirdi. İş insanının getireceği ilk yenilik bu olabilir.

Sahte hesaplara savaş

Musk’tan yakın zaman içinde beklenen bir diğer hamle de sahte ve bot hesaplara karşı açılacak savaş. Twitter’ı özel hale getirme planını zaten sürekli dile getiren Musk, ayrıca yakın zamanda attığı bir tweet’te “Twitter teklifimiz başarılı olursa, spam botlarını yeneceğiz veya denerken öleceğiz!” demişti. Bunun ardından platformdaki tüm insanların kimliğinin doğrulanmasını isteyeceğini söyleyen başka bir tweet daha atmıştı.

Ancak Twitter’da anonim kalmanın diğer mecralara kıyasla daha kolay olması birçok sosyal medya kullanıcısı için halen tercih sebebi.

Daha fazla reklam

Musk’ın Twitter reklamcılığını da ön plana çıkaracağı iddiaları giderek yaygınlaşmaya başladı. Sosyal medya şirketleri açısından kıyas yapıldığında Twitter reklamları diğer mecralara kıyasla hep ikinci planda. Musk yönetimde bu değişebilir.