Sigara zammına uzman yorumu: Her 1 liralık artışın 85 kuruşu vergiye dönüşüyor

Sigara firmalarının yapacağı her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu, tütündeki vergileme rejimi nedeniyle hemen vergiye dönüşür. Geri kalanı firma hanesine yazılır. Yani görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazineye olur.#sigarazammı