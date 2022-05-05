Sigara zammına uzman yorumu: Her 1 liralık artışın 85 kuruşu vergiye dönüşüyor

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugün sigaraya gelen yeni zamlarla kazananın yine devlet olacağını söyledi.
Ocak ve marttaki toplam 6 TL’lik artışın ardından sigaraya bugün 2 lira daha zam gelmişti.
Bingöl, tütün ürünlerindeki mevcut vergi politikaları nedeniyle her 1 liralık zamın 80-85 kuruşluk kısmının Hazine’ye gittiğinin altını çizdi.
Bingöl’e göre zam kararı özel sektör tarafından alınsa da kazanan yine devlet olacak.
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