Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sigara zammına uzman yorumu: Her 1 liralık artışın 85 kuruşu vergiye dönüşüyor


Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugün sigaraya gelen yeni zamlarla kazananın yine devlet olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ocak ve marttaki toplam 6 TL’lik artışın ardından sigaraya bugün 2 lira daha zam gelmişti.


Bingöl, tütün ürünlerindeki mevcut vergi politikaları nedeniyle her 1 liralık zamın 80-85 kuruşluk kısmının Hazine’ye gittiğinin altını çizdi.

Bingöl’e göre zam kararı özel sektör tarafından alınsa da kazanan yine devlet olacak.

Sigaraya yine zam: Paketi 40 lirayı gören var

Devlet bir tane de kendisi için sardıracak: Kıyılmış tütünün ÖTV’si yüzde 55’e çıktı

SON HABERLER