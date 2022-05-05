HDP Genel Merkezi önünde ‘siyah çelenk’ gerginliği

Diyarbakır’da HDP il örgütü önünde çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi yapan aileler, bugün Ankara’da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yapmak istedi. Polisin abluka altına aldığı HDP Genel Merkezi önünde gerginlik çıktı.

Fotoğraf: Diken

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ve bunda HDP’nin sorumlu olduğunu iddia eden, ‘Diyarbakır Anneleri’ grubunu temsilen üç aile bugün Ankara’daydı.

Çankaya’da bulunan HDP Genel Merkezi önüne polis eşliğinde gelen grup buraya “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı siyah çelenk bıraktı. Bu sırada gruba tepki gösteren ve çelengi kaldırmak isteyen HDP’lilerle grubun arası gerildi.

Polisin de müdahale etmesiyle gerginlik büyüdü. HDP’liler “HDP halktır, halk burada” sloganları attı.

Aileler HDP Batman Milletvekilli Ayşe Acar Başaran’a tepki gösterirken, karşılıklı atışıldı. Gerginlik sırasında bir kişinin HDP’li Başaran’a, “Kes sesini çivilerim seni” dediği duyuldu.

Polis eşliğinde çelengi bırakıp açıklama yapan grup daha sonra HDP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

Partinin açıklamasında şöyle dendi: “Polisin yönlendirmesiyle ve koruması altında partimizin önünde büyük bir provokasyona kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. HDP’nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de hiçbir provokasyon ve engel tanımadan sürüyor, sürecektir.”

HDP önüne gelen isimler arasında Diyarbakır’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Celil Bektaş da yer aldı. Öte yandan ailelerle birlikte TRT, Anadolu Ajansı ve merkez medya kurumları da HDP önüne geldi.

Polis HDP Genel Merkezi ve çevresinde abluka uygularken, partililerin bekleyişi de devam ediyor.