İstinaf, Dink davasında kararları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada çıkan kararı hukuka uygun buldu.

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Geçen yıl martta 78 sanıklı davada çıkan kararla eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’e ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verilmiş, toplam 26 sanık çeşitli oranda ceza almıştı.

Ayrıca 37 sanık beraat etmiş, firari 13 sanığın dosyası ayrılmıştı. Bazı sanıklar hakkında düşme kararı verilmişti.

İstinaf mahkemesi, Dink ailesiyle bazı sanıkların başvurusunu değerlendirerek mahkumiyet kararlarını yerinde buldu. Yılmazer, Ercan Gün ve Akyürek dahil 11 kişinin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bazı suçlamalar için yeniden değerlendirme

Mahkeme, 10 sanık için delillerin bir kez daha değerlendirilmesini istedi. Yılmazer için ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, Akyürek için de ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ ve ‘resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme’den deliller yeniden değerlendirilecek.

Ali Poyraz, Yılmazer, Mehmet Uçar, Akyürek için ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan davanın reddi itirazı, ileri sürülen nedenler yerinde görülmediğinden reddedildi.

Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Yılmazer, Engin Dinç, Mehmet Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve Yıldız hakkında ayrıca ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ten verilen düşme kararı da uygun bulundu.

Aile itiraz edecek

Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük için ‘silahlı terör örgütüne üyelik’, Hamza Celepoğlu için ‘kasten öldürme’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten beraat talebi reddedildi.

Mahkeme, Dink ailesinin bazı beraatlerin bozulması istemini de reddetti. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, karara itiraz edeceklerini söyledi.