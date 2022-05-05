Son 24 saat: 1253 vaka, 11 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1253 Covid-19 vakası kaydedildi, 11 kişi öldü.
Bir günde 101 bin 263 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 1782.
Yaramazlara biraz batar!
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