Özdağ, Soylu’yu ‘teke tek’e çağırdı: Seni bulacağım oğlum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ağır sözlerle yüklendi.

Özdağ, yarın bakanlık binasına gideceğini, karşısına Soylu’nun çıkmasını istedi: “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle.”

TGRT Haber’de konuşan Soylu, sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filmi finanse ettiğini söyleyen Özdağ’a “Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir” sözleriyle seslendi.

Bakan, kısa filmi ‘edepsizlik’ olarak tanımlarken, ‘yalanlarla sosyal medyada toplumu tahrik eden ve hükümeti hedef alan saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını’ söyledi.

Soylu, vatandaşı korkutmaya yönelik sürecin tetiklenmeye çalışıldığını savunarak şunları dedi: “Bunların insanlıkla alakası yok. Bunlar için İslam’ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye’de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan’da çekilen görüntüler Türkiye’de çekilmiş gibi gösterildi.”

Özdağ, Soylu’nun sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

Zafer Partisi lideri şunları söyledi: “Soylu, ‘Özdağ Soros taktikleri uyguluyor’ demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi.”

Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi. pic.twitter.com/UWzKKqMVs9 — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 5, 2022

Özdağ, daha sonra Soylu’nun konuşmasından kesit paylaşarak “Yorumsuz” diye yazdı.

Soylu, sunucunun “Ümit Özdağ’dan bahsettik, kendisinin bir cevabı var” demesine şu karşılığı verdi: “Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem… Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i sâfilîndir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.”

Özdağ’ın siparişi üzerine çekilen sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu, 3 Mayıs’ta gözaltına alınmış, dün serbest bırakılmıştı.

Karacasu’nun iki gün önce Youtube hesabı üzerinden paylaşılan kısa film, 3 Mayıs 2043’te geçiyor. Kısa filmde doktor olduğu anlaşılan bir genç, sığınmacıların ‘işgal ettiği’ Türkiye’de anne ve babasına geçmişte ‘gerekli tepkiyi göstermedikleri için’ sitem ediyor.

Bakanlık önüne gidiyor

Özdağ, dakikalar sonra yine Twitter hesabından paylaşım yaparak yarın saat 11:00’de bakanlık binasına tek başına gideceğini, Soylu’nun karşısına çıkmasını istedi.