Valilik İstanbul’daki sığınmacı ve göçmen rakamlarını paylaştı

İstanbul Valiliği, kentte yaşayan sığınmacı ve yasal göçmenlere ilişkin güncel rakamları verdi. İstanbul’un Suriyeli nüfusu yarım milyonun üzerinde seyrederken, göçmen sayısı 800 bine yakın.

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Valiliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre bugün itibariyle İstanbul’da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor.

Bunların 542 bin 45’i geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılar.

762 bin 262 kişiyse yasal olarak ülkeye girmiş düzenli göçmen.

Valilik açıklamasında ayrıca İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik işlemlere dair sayıları da paylaştı.

Buna göre bu yıl mayıs itibariyle İstanbul’da yakalanan göçmen sayısı 26 bine yakın.

Bunun 12 bini Afgan, 3 bine yakını Pakistanlı.

Yabancıların 9 bine yakını İstanbul’dan doğrudan ülkelerine, 13 bine yakını da farklı illerdeki geri gönderim merkezlerine yollandı.

Açıklamada ayrıca İstanbul’un önemli bir turizm merkezi olduğuna vurgu yapıldı ve her yabancının düzensiz göçmen olmadığının üzerinde duruldu.