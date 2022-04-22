Soylu istatistik verdi: Oy kullanabilecek Suriyeli sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkesine gidip dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara izin verilmeyeceğini belirtti.

Soylu, bazı verileri paylaşarak Türkiye’de oy kullanabilecek Suriyeli sayısının 113 bin 654 olduğunu söyledi.

Suriyeli sığınmacılar. (Fotoğraf: Reuters)

Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

NTV’de Suriyelilere dair istatistikleri paylaşan Soylu, şu ana kadar 200 bin 950 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Soylu, bunların yüzde 35’inin 2018-19 seçimlerinde oy kullandığını bildirdi: “Vatandaş olanların 87 bin 296’sı çocuk. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35’i oy kullandı. Türkiye’de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ‘900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı’ diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.”

Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 768 bine ulaştığını belirtirken, 500 bin kişinin de gönüllü geri döndüğünü söyledi: “Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü geri döndü. Sığınmacılar oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib’de briket evleri yapıyoruz.”

İçişleri bakanı, yeterli önlemin alındığını da savundu: “Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi.”