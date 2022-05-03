Göç İdaresi; Özdağ, Oğan ve Başer’e suç duyurusunda bulunacakmış

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile eski MHP’li vekil Sinan Ogan ve ünlü kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

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Çataklı, bu üç ismi ‘yalan yaymakla‘ ve ‘yabancı düşmanlığıyla‘ suçladı.

Çataklı’nın Twitter’dan paylaştığı mesajı şöyle: “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır.”